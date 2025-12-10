Partito Liberaldemocratico, domenica 14 il primo congresso provinciale di Salerno

Domenica 14 dicembre a Salerno si terrà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico. Nato qualche mese fa, il Pld ha eletto segretario nazionale il deputato Luigi Marattin ed in queste settimane si sta strutturando sui territori in tutta Italia con congressi regionali e provinciali.

Lo scorso 30 novembre si è celebrato il congresso regionale a Napoli che ha eletto Pasquale Lauri segretario campano ed ora ci sarà l’appuntamento salernitano per il coordinamento di Salerno e provincia.

Il congresso (al Centro Sociale di Salerno, in via Guido Vestuti snc alle 11,30) “sarà anche – si legge in una nota – un momento di confronto per gli iscritti, aperto a simpatizzanti campani, in particolare del ceto medio, appassionati alle idee di libertà e sviluppo meritocratico, troppo spesso rimaste senza voce e vera rappresentanza in questi territori. Il Partito lLiberaldemocratico si fonda sui valori della libertà individuale, economica e civile, della democrazia liberale, del merito, delle pari opportunità, del mercato aperto, della concorrenza e dello stato di diritto. Il Pld è membro dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa e crede nel binomio inscindibile tra democrazia politica ed economia di mercato, la difesa delle società occidentali contro ogni tipo di minaccia che mini alle fondamenta i principi di libertà economica e politica della persona”.