Partito Liberaldemocratico, Cuoco e Lauri: Libertà per il popolo venezuelano

Salerno e la sua provincia hanno uno storico legame col popolo venezuelano. Lo si legge in una nota della segreteria regionale e segreteria provinciale di Salerno del Partito Liberaldemocratico.

Il legame, si legge, è caratterizzato da un profondo vincolo storico e migratorio, particolarmente forte nel Cilento. A partire dal XIX secolo, un massiccio flusso migratorio ha unito diverse località, come in particolare Marina di Camerota, al Venezuela, creando una vera “piccola Caracas” nel Sud Italia, dove cultura, musica e sapori venezuelani si fondono con la tradizione cilentana.

Nei decenni del terribile regime instaurato da Chavez e mantenuto da Maduro, la vita del popolo venezuelano è stato segnato da fame, miseria, persecuzioni, privazione di libertà oltre che fuga dalle proprie case, per milioni di esuli.

“Il partito liberaldemocratico si fonda sui valori della libertà individuale, economica e civile e non può che augurarsi che questo 2026 porti libertà per il popolo venezuelano, con la legittima vincitrice delle elezioni Maria Machado a guidare un Venezuela libero e democratico”, dichiara il segretario del PLD salernitano Antonluca Cuoco.

Ricordiamo le passate elezioni che il dittatore Maduro ha sovvertito secondo tutti gli osservatori internazionali. Auspichiamo che il Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado, legittima presidente del Venezuela, possa segnare la rinascita di un paese amico.

“Noi del PLD pensiamo che i popoli abbiano diritto ad autodeterminarsi. E se lo fanno scegliendo la libertà e la democrazia, vanno aiutati”, commenta il segretario regionale Pasquale Lauri.