Partito Liberale Italiano, Angelo Rossi segretario

Si è svolto a Viareggio il congresso regionale del Partito Liberale Italiano durante il quale sono state rinnovate le cariche del partito ed è stata approvata una mozione che rappresenta la bussola politica dei prossimi anni per i liberali toscani. Per la segreteria è stato eletto l’aretino Angelo Rossi, vicesegretari Davide Mazzoni di Prato e Vincenzo Cusumano di Livorno, mentre per la presidenza la fiorentina Elisabetta Marinari, vice Riccardo Benetti di Lucca. Apprezzati gli interventi degli ospiti, Erica Mazzetti di Forza Italia, pratese recentemente rieletta alla Camera, Tommaso Cocci di Fratelli d’Italia, Silvia Guarducci di Azione e Massimo Gaggini de La Buona Destra. “Quest’anno si festeggiano 100 anni di storia del Partito Liberale”, dice il neosegretario Rossi.