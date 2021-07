Partnership Acea Energia e Windtre per fornitura elettricità e gas

ROMA (ITALPRESS) – Partnership tra Acea Energia e Windtre per promuovere e commercializzare, a partire dai punti vendita dell’operatore tlc di Veneto e Puglia, l’offerta Luce & Gas contraddistinta dal brand “Windtre Luce & Gas powered by Acea Energia”. L’intesa commerciale, “fortemente innovativa per la sua configurazione, introduce un modello di collaborazione tra le due società finalizzato a valorizzare la potenzialità commerciale del brand Windtre e la solidità di Acea Energia nella gestione del servizio di Luce & Gas – si legge in una nota -. Tutto questo con l’obiettivo di proporre ai clienti un’offerta all’insegna di trasparenza, affidabilità e prossimità”.

Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Windtre, “questa collaborazione segna il debutto di Windtre su un nuovo segmento di mercato, quello dell’energia. Si tratta di una partnership inedita, che coniuga la capillarità della nostra rete vendita all’esperienza consolidata di Acea Energia, per fornire ai clienti di Veneto e Puglia un portafoglio di servizi integrato in un’unica, semplice ed efficace soluzione”.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo commerciale tra due delle più importanti aziende nazionali nei rispettivi settori – ha dichiarato il presidente di Acea Energia, Valerio Marra – che sarà in grado di creare valore per entrambi i partner e per i rispettivi clienti. Questo accordo risulta perfettamente in linea con i piani strategici di sviluppo della nostra azienda rafforzando una delle leve commerciali più rilevanti del mercato dell’energia: quella dei canali di vendita”.

(ITALPRESS).