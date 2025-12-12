Partnership strategica di Stellantis e Cox Automotive Europe per l’usato

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis e Cox Automotive Europe hanno annunciato oggi la firma di un accordo di collaborazione a lungo termine volto a creare un ecosistema di remarketing dedicato esclusivamente ai veicoli usati di Stellantis che sarà accessibile a tutti gli operatori professionali del settore, dalle aziende e concessionarie di grandi dimensioni a quelle su scala più ridotta.

Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, e Cox Automotive, leader del settore dei servizi automobilistici connessi per produttori, flotte e concessionari, lavorano fianco a fianco da oltre un decennio. Questa collaborazione ha portato allo sviluppo di Spoticar Trade, un marketplace innovativo di veicoli usati lanciato a luglio del 2024. L’obiettivo di questa partnership rafforzata è quello di creare non solo un marketplace, ma un vero e proprio ecosistema in grado di gestire il doppio dei veicoli in nove paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia e Spagna). Questa nuova configurazione genererà un valore aggiunto sia per Stellantis che per i suoi partner BtoB.

L’ecosistema si basa su tre pilastri principali: Un marketplace leader del settore che si sviluppa intorno all’acquirente per aumentare la disponibilità di scorte e offrire una molteplicità di opzioni di acquisto, tra cui aste elettroniche, vendite private, formule “click & buy” e opzioni per grandi volumi.

La piattaforma consentirà agli acquirenti di accedere a tutti i brand Stellantis e offrirà funzionalità transfrontaliere, con la possibilità per tutte le tipologie di operatori professionali di acquistare senza limitazioni. Un’offerta più ampia di servizi su misura volta a supportare gli operatori in tutto il customer journey, dalla scelta delle auto al trasporto e alla logistica, dagli adempimenti doganali allo stoccaggio e al finanziamento, in modo da creare e rafforzare una solida relazione di fiducia e supporto reciproco con Stellantis.

Infine, un “motore decisionale” intuitivo e basato sui dati che aiuterà la stessa Stellantis ad essere più efficiente nella gestione delle scorte, nella canalizzazione e nella determinazione dei prezzi e ad offrire una scelta più ampia e una maggiore trasparenza a tutti gli acquirenti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).