Party con vista sulla Spiaggia romana, Labelon Events inaugura la stagione sul litorale flegreo

Con l’avvio della nuova stagione, Labelon Events rilancia la propria proposta per eventi e ricevimenti nella sede affacciata sul litorale flegreo, alla Spiaggia romana di Bacoli. La struttura si estende su un’area di circa 28mila metri quadrati tra giardini, due piscine, solarium e area beach, con affaccio diretto sul mare.

L’architettura lineare e gli spazi ampi – sottolinea una nota – consentono una gestione flessibile degli ambienti, che possono essere configurati per diverse tipologie di appuntamenti: matrimoni con rito civile in riva al mare, feste private, compleanni, cerimonie ed eventi aziendali. Gli spazi interni rappresentano il cuore dell’offerta. Sono disponibili tre sale e un privé, modulabili in base al numero degli ospiti e al format scelto. La sala Labelon, la più capiente, può ospitare fino a 300 persone sedute; la sala Mediterraneo si affaccia sulla piscina principale con vista mare; una terza sala, di dimensioni più contenute, è collegata al Beach Club e si presta a eventi più raccolti.

La struttura si avvale di uno staff interno coordinato dalla wedding planner Dora Barone, che cura la progettazione degli allestimenti, dall’organizzazione degli spazi alla definizione degli elementi decorativi e dell’illuminazione. L’obiettivo è costruire eventi personalizzati, sia per ricevimenti privati sia per incontri aziendali, con un’attenzione particolare alla gestione operativa e alla proposta enogastronomica. “Labelon si propone così – affermano i titolari – come sede per eventi su misura, puntando su versatilità degli spazi, organizzazione interna e posizione sul mare”.