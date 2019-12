Party di fine anno all’Ambasciata del Costa Rica

L’Ambasciata di Costa Rica ha festeggiato il Natale venerdì 13 dicembre, nella sala Dalì dell’istituto Cervantes in Piazza Navona con un concerto musicale del Mestizo Sax Quartet e una mostra di fotografie del Costa Rica. L’Ambasciatore del Costa Rica in Italia, Ronald Flores ha offerto delle parole di benvenuto insieme al Direttore dell’Istituto Cervantes di Roma, Juan Carlos Reche, il quale ha pronunciato un saluto istituzionale. A seguire, la Consigliera Carla Sierra, la quale si dedica ai temi culturali, ha presentato ufficialmente i membri del quartetto, tra i quali spicca Jaime Mora, musicista costaricense. Il gruppo è composto da altre tre ragazze: Caroline Halleck, Verek Kreiman e Ayala Rollia. I musicisti provengono da diverse parti del mondo e hanno proposto un’esibizione composta da un repertorio vario che ha unito diverse culture, lanciando un messaggio di solidarietà molto forte.

L’Ambasciatore Ronald Flores ha colto l’occasione per presentare l’Ambasciatore presso la Santa Sede e gli Organismi delle Nazioni Unite a Roma, Federico Zamora e sua moglie Cristina Montoya. Per terminare si è proposto un brindisi e gli invitati hanno potuto ammirare la mostra di fotografie del Costa Rica, organizzata dal Primo Segretario Ileana Ordóñez. Ringraziamo i sassofonisti del Mestizo Sax Quartet i quali sono arrivati da Firenze per offrirci questo meraviglioso concerto. Grazie mille! Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.