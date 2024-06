Party glamour di Giosuè Ippolito tra arte, musica e passeggiate virtuali

Festa ad arte per l’apertura a Napoli del nuovo show room del designer dei vip e dei calciatori Giosuè Ippolito. Ospiti speciali: l’attore Patrizio Rispo, le show girl Fatima Trotta e Antonella Elia con Pietro Delle Piane, gli Influencer Cecilia Zagarrigo, Moreno Casamassima, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. Un’occasione per architetti, designer, artisti, aziende, di dare voce alla loro vision rigenerativa. Tra passeggiate virtuali, oggetti di design e musica d’atmosfera con il violino di Luigi Tufano, tanti amici sono accorsi al grande opening organizzato da Ludovico Lieto e Valeria Viscione di Visivo Comunicazione, per inaugurare in via Partenope il nuovo ‘Ippolito Studio Design’. Al centro: sostenibilità, ricerca costante, combinazione di materiali e forme, autenticità del made in Italy. Innamorato dell’architettura e del design, Ippolito ha festeggiato con tanti amici: Luigi e Daniele Debiase, Gennaro Ippolito, Clelia Fierro, Gennaro Demetrio Paipais, Mario Barba, Giuseppe Fierro, Paola Astuto, Giulio Vettosi, Titti Cuomo, Antonio Beneduce, Fabio Chianese. Pronto a incursioni in altri mondi e a caccia di ispirazioni Ippolito ha aperto un nuovo spazio dopo il successo ottenuto con lo store di Pozzuoli, dedicato all’interior design, alla progettazione e all’evoluzione delle abitudini quotidiane attraverso la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale.