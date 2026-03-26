Pascal Vicedomini porta Paradise al Piccinni di Bari con Terraross e Marchioni, star di “Guerrieri”

Il late night show Paradise, ideato e condotto da Pascal Vicedomini, approda a Bari con la seconda puntata, in onda venerdì 27 marzo dopo mezzanotte su Rai 2, ospitata nello storico Teatro Piccinni in concomitanza con il Bif&st – Bari International Film & TV Festival.

Il format itinerante porta sul palco personaggi del cinema, della musica e della televisione, unendo spettacolo e racconto dei territori italiani. Ad aprire la puntata sono stati i protagonisti del film Il Dio dell’amore: Isabella Ragonese, Corrado Fortuna, il musicista Stefano Bollani con Valentina Cenni e il regista Francesco Lagi.

Tra cinema e tradizione musicale

A seguire, la scena si è accesa con Vinicio Marchioni, Enrico Borello e il gruppo Terraross, coinvolti in un momento spettacolare di ballo sulle note della tradizionale pizzica salentina. La musica è stata protagonista con le esibizioni della Stonato Band, di Nikaleo, della cantante Gaia Capraro accompagnata da Ivan Margari, del cantautore Cortese, un secondo gruppo folcloristico di pizzica e del dj Claudio De Tullio.

Ospiti istituzionali e collegamenti nazionali

La serata ha visto anche la presenza di esponenti istituzionali e culturali: il senatore Filippo Melchiorre, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile, il regista Alessandro Piva, insieme a Fabio Romito, Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano, per un panorama tra spettacolo, società e lifestyle.

Il programma si apre anche al territorio nazionale: da Torino, Edelfa Chiara Masciotta e il cardiologo Andrea Sala hanno raccontato una mostra fotografica benefica firmata Ray Giubilo per Intesa Sanpaolo; da Taranto, Graziano Scarabicchi ha dialogato con il professor Francesco La Ruffa su intelligenza artificiale; da Milano, Aurelio Amato ha incontrato Nicola Formichella, amministratore delegato di BFC AI Media.

Moda e nuove generazioni

Tra le ospiti anche la modella cubana Cicelys Zelies, insieme a Fabrizia Santarelli e Alina Riccione, consolidando l’attenzione del programma verso le nuove generazioni.

«Bari rappresenta perfettamente lo spirito del programma: energia, identità e apertura – afferma Pascal Vicedomini – Paradise continua a crescere e a muoversi. Stiamo costruendo un racconto televisivo in viaggio, capace di unire territori e visione internazionale, con uno sguardo sempre attento alle nuove generazioni».

Il format conferma così la sua identità di late night show itinerante, capace di raccontare l’Italia attraverso cinema, musica e cultura, valorizzando territori e storie contemporanee.