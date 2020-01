Pascale scherza: “Napoli ha vinto contro i gufi, in Calabria ero circondata da gobbi…”

Lamezia Terme, 26 gen. (Adnkronos) – “Non me lo aspettavo, ma lo speravo… ero circondata dai gobbi e i gufi, abbiamo vinto contro i gobbi che sono ibridi e a noi gli ibridi non ci piacciono…”. A Lamezia Terme per sostenere la sua “amica” Jole Santelli, Francesca Pascale torna da una cena con alcuni parlamentari azzurri e la candidata governatrice del centrodestra in Calabria.

Molti commensali sono juventini e lei, tifosissima del Napoli, ironizza su di loro, ‘gobbi’ appunto, dopo la vittoria di stasera al San Paolo dei partenopei contro la Vecchia Signora. Per Pascale la vittoria del Napoli è bene augurante per Santelli: “Quando vince il Napoli significa buona fortuna per tutti, vuol dire che vinceremo anche in Calabria… quando ha segnato Insigne sono impazzita…”.