Pasolini: a Casarsa per la prima volta esposti i ‘quaderni rossi’, diario sentimentale**

Pordenone, 8 mag. – (Adnkronos) – I cinque “Quaderni rossi” di Pier Paolo Pasolini (ora di un colore rosa sbiadito, e un paio senza copertina), sono esposti per la prima volta a Casarsa della Delizia (Pordenone) nella mostra che conclude le celebrazioni per i 75 anni dalla nascita di quella straordinaria esperienza poetica che fu l'”Academiuta di lenga furlana”, raccontando, come mai era stato fatto fino ad oggi e in modo completo gli anni friulani del futuro scrittore e regista.