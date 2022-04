Pasqua a Puteoli Sacra, tra opere d’arte e prelibatezze: visite guidate con brunch

Pasqua e Pasquetta tra opere d’arte e prelibatezze. Questa la “sorpresa” che propone Puteoli Sacra, sito archeologico e museale nel Rione Terra di Pozzuoli. Per domenica 18 e lunedì 19 aprile sono previste visite guidate (orari 9.30 – 14.30 – 15 – 20) con l’aggiunta di un brunch in terrazza con vista mozzafiato per il giorno di Pasquetta. Infatti, chi decidesse di trascorrere il lunedì in Albis tra le meraviglie che offre il luogo culturale, potrà assaggiare il consueto tortano delle feste preparato dalla chef stellata Marianna Vitale, ma anche formaggi, miele e confetture bio preparate dai ragazzi della cooperativa Regina Pacis, come dessert i fiocchi di neve di Ciro Poppella e come accompagnamento la Birra Kyme, prodotto artigianale flegreo.

Puteoli Sacra offre ai visitatori un viaggio di 2500 anni tra arte e bellezza a partire dal tempio-duomo, vero gioiello storico, architettonico e archeologico dei campi flegrei, che fa passare i turisti dallo spettacolo delle colonne marmoree del tempio di Augusto, al soffitto moderno che riproduce il cielo e le costellazioni dell’arrivo di San Paolo a Pozzuoli. Nelle fondamenta ci sono mura di epoca romana, il Capitolium che era tempio pagano di età repubblicana dedicato a Giove, Giunone e Minerva.

All’interno del museo una preziosissima quadreria seicentesca, tra cui spiccano i quadri di Artemisia Gentileschi: “San Gennaro nell’Anfiteatro”, da poco rientrata dalla National Gallery di Londra, “L’Adorazione dei Magi” e “San Procolo con la madre Nicea”. Presenti anche opere di Giovanni Lanfranco, Cesare Fracanzano, Agostino Beltrano, Massimo Stanzione, Paolo Domenico Finoglio e Jusepe de Ribera.

Inaugurato il 25 giugno del 2021 dal presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, Puteoli Sacra ha ospitato a settembre anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il progetto, coordinato dalla Fondazione Ced Regina Pacis diretta da Don Gennaro Pagano, è sostenuto da Fondazione Con il Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Costruttori Edili di Napoli – A.C.E.N., Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, Ance Campania, Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, Ance Campania.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 3515508654, 0812305099 o email: info@puteolisacra.it. Prezzi: visita 8 €, visita + brunch 15 €; under 35 anni e gruppi superiori a 10 persone 10 €; gratuito per diversamente abili, accompagnatori 4 €; under 13 e residenti a Pozzuoli 1 euro. A Pasqua e Pasquetta c’è il 10% su tutti i prodotti artigianali e gli oggetti del bookshop.