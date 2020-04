Pasqua ai tempi del Coronavirus, i napoletani riscoprono le Uova alla Monachina

di Marco Milano

Sarà la quarantena in casa ed il ritorno alle tradizioni ma per Pasqua sulle tavole di napoletani, ma anche di sorrentini, ischitani e capresi tornano le uova alla monachina. Piatto da menù dell’epoca delle nostre nonne, dal sapore sublime, che ancora oggi a Napoli e Capri qualche ristorante presenta come entrée, come benvenuto della casa le uova alla monachina sono pietanza dall’ambientazione pasquale e primaverile. Le origini di questo piatto risalgono ai tempi del re Ferdinando IV di Borbone, alla cui corte lavoravano i “monzù”, cuochi francesi “convocati” da sua moglie, la regina Maria Carolina d’Austria che sembra non gradisse la cucina napoletana, o meglio i suoi sapori decisi. E proprio per questo la scuola di cucina franco-napoletana tirò fuori le uova alla monachina. La besciamella all’interno è la prova provata dell’influenza gastronomica di origine transalpina. C’è chi le presenta come antipasto del pranzo di Pasqua, le uova alla monachina oggi sono diventate anche “finger food” per buffet. I cuochi provetti suggeriscono di prepararle con scrupolo e precisione svizzera negli ingredienti pena il fallimento dell’impresa tra i fornelli. Il segreto, infatti, custodito negli antichi ricettari napoletani è proprio nella giusta miscela di parmigiano, besciamella e ricotta.

Ricetta (da quattro porzioni): 7 uova, 150 gr. besciamella (ben densa), 150 gr. di ricotta, 30 gr. di parmigiano, noce moscata grattugiata q.b., 100 gr. di farina, 150 gr. di pangrattato, olio per friggere, sale e pepe q.b.

Procedimento: Preparate 6 uova sode, (portandole a cottura per una decina di minuti), poi sgusciatele e tagliatele in senso verticale, separando i tuorli dagli albumi. A questo punto schiacciate i tuorli con una forchetta e metteteli in un recipiente da cucina insieme alla besciamella, la ricotta ed il parmigiano. Mescolate bene il tutto aggiungendo noce moscata, sale, pepe. Prendete gli albumi e distribuite all’interno i formaggi ormai divenuti un’unica crema dando all’impasto la forma dell’uovo che passerete nella farina, poi immergeteli nell’uovo restante (il settimo) dopo averlo sbattuto e infine nel pangrattato, seguendo quindi la tradizionale “tecnica” di impanatura. In olio bollente immergete le “uova impanate” friggendone poche alla volta e facendo attenzione a rosolarle con cura sino alla doratura, infine “scolatele” su carta assorbente da cucina e servitele ben calde.