Pasqua, da Enrico Arena menù low cost all’insegna della tradizione

Il gusto e i sapori della tradizione accessibili a tutti: è questa la filosofia adottata da Enrico Arena che, per la giornata di Pasqua, propone un menù low cost nel suo locale di Santa Maria Capua Vetere (Ce), in via del Consiglio d’Europa.

Con queste basi, Enrico Arena ha deciso di proporre l’Happy Easter Menu, un menu decisamente economico. Ovvero, quattro portate al costo di 35 euro a persona, inclusi coperto, acqua, vino della casa (rosso e bianco): antipasto all’italiana, pappardelle con funghi porcini e salsicce, agnello al forno con piselli e patate, dolce della casa. E’ possibile optare anche per un menù di mare.

Inoltre, non poteva mancare la regina di “Casa Arena”, sua maestà la pizza, infatti anche durante il pranzo di Pasqua il forno sarà acceso per consentire, a chi lo volesse, di poter degustare le creazioni del Maestro Enrico Arena.

E’ bene ricordare che Enrico Arena è il detentore del prestigioso Trofeo Pulcinella, che si è aggiudicato sbaragliando la concorrenza di 100 pizzaioli provenienti da tutto il mondo, con la pizza denominata “Ricordo di Nonna”, realizzata con impasto diretto a massa, 3 ore a temperatura ambiente e 30 ore a temperatura controllata (maturazione), fatto con 3 tipi di farine: tipo 0, tipo 1 e farina multicereali. Per impreziosire e rendere gustosa la pizza “Ricordo di Nonna”, Enrico Arena ha utilizzato i seguenti ingredienti: vellutata di piselli, pancetta coppata, fiordilatte dei monti lattari, cipolla croccante e piselli essiccati al wasabi.