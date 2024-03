Pasqua di resurrezione

Anche quest’anno, probabilmente per scaramanzia, la settimana in Albis, ben diversa dalla settimana bianca o sulla neve che definir la si voglia, sarà rispettata da credenti, miscredenti e laici. La ricorrenza religiosa sarà il pretesto per staccare la spina, cioè tentare – non è scontato che vi si riesca – di allontanarsi dalla routine per una vera e propria necessità fisiologica. Far di tutto quindi per scansare il pericolo che la mente finisca KO. Tale minaccia non nasce da una paura generica e non giustificata, ma è causata dall’ondata di stress che dura ormai da diversi anni. Non è ristretta nei confini del solo Paese, né in quelli della UE e potrebbe essere definita una forma particolare del “mal di vivere”. Essa si manifesta sotto aspetti diversi e a colpisce tutte le età. Per l’occasione, la formula di augurio che si può scambiare, è che si riesca a trovare qualsiasi compromesso valido a far tornare l’umanità a un livello, seppur minimo, di tranquillità e di operosità. Sia passata la scarsa leggerezza di entrambe le due caratteristiche appena citate, ma sono le stesse che fanno sì che il mondo possa ritornare a girare produttivamente e al giusto regime, non a vuoto né a velocità ridotta. Per completare la panoramica, va aggiunto che, allo stato, i vari conflitti, oltre a mietere vittime di ogni tipo, sia animale che vegetale, stanno apportando danni di ogni genere, più precisamente la distruzione di opere dell’ingegno, dalle più semplici alle più complesse. È pur vero che nel villaggio è data per valida l’asserzione che chi fabbrica e poi demolisce non perda mai tempo. È comprensibile altresì che il comportamento sopra descritto possa essere valido se entrambe le fasi sono considerate almeno come prodromiche di miglioramenti e adeguamenti alle esigenze del tempo. Tutto ciò deve avvenire ipotizzando, già prima dell’inizio, dove attingere i mezzi finanziari necessari. È proprio quella fase che dovrebbe limitare drasticamente il comportamento di chiunque venga a trovarsi in una situazione del genere. Tanto vale sia da parte di chi la provoca, sia da chi è tirato in ballo per difendersi dai primi. Se sarà e quando sarà, non è facile intravedere fin d’ora una soluzione con un minimo di attendibilità. Intanto buona parte del pianeta continua a essere messa a ferro e a fuoco. Come se non bastasse, in alcune parti del mondo, seppure provocati solo indirettamente dalle guerre, sono in stand by sia processi produttivi che attività commerciali. Accade così che il saldo tra quanto si produce sulla terra e quanto di quel risultato si possa usare, è preceduto dal segno meno. La forbice tra le due grandezze è destinata a mantenere quella apertura, se non a allargarla ancora. La stessa è una reazione più che articolata, tipica delle economie di guerra, che deriva da stravolgimenti di vario genere del lavoro che richiedono. Tanto vale sia per come funziona la domanda che l’offerta. La ripresa dell’economia mondiale non sarà una passeggiata, ma qualcosa più somigliante a una maratona. Sempreché quell’esercizio ginnico non si trasformi in una maratona come quella che osserva Alice nel Paese delle Meraviglie: gira in tondo e ritorna sempre là dove è partita. Del resto l’espressione “girare a vuoto” ha molto in comune con quella del racconto. Per ora buona vacanza è l’augurio che può bastare. Il resto è solo un esercizio verbale per non perdere l’abitudine.