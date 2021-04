Pasqua e Pasquetta a Napoli, stop alla linea 1 della Metro. Orari rivisti per funicolari e bus. Ascensori chiusi

Stop alla linea 1 della metropolitana e orari rivisti per funicolari e bus nei giorni 4 e 5 aprile in concomitanza con Pasqua e lunedì in Albis. L’Anm informa che la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico è adottato “in relazione alle vigenti disposizioni emanate dal Governo nazionale e regionale che impongono limitazioni alla mobilità, in particolare nei giorni delle festività pasquali del 4 e 5 aprile”. Pertanto il 4 e 5 la.linea 1 non effettuerà il servizio mentre le funicolari Centrale e Montesanto domenica di Pasqua termineranno le corse alle ore 13 mentre lunedì il servizio sarà attivo dalle ore 7 alle ore 22. Stop in entrambe i giorni anche per la funicolare Chiaia. Sul fronte del trasporto di superficie domenica 4 le corse termineranno alle ore 13.30 con orario festivo mentre lunedì sarà in vigore il servizio festivo fino alle ore 13.30. Servizio pomeridiano ridotto alle seguenti linee bus:139-140-143-165-612-C16-633-181-R6-147-162-168-185-604-C67-2 01-254-151-158-169-184-195-196-116-158-175-195-196-R2-R5-ALIBUS. Chiusi sia a Pasqua che a Pasquetta gli ascensori Anm così come i parcheggi con accesso consentito ai soli clienti abbonati. Gli Anm Point di piazza Garibaldi, Augusteo e piazza Fuga domenica saranno aperti fino alle 13.30 e Lunedi con orario festivo.