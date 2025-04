Pasqua fiorita: Coldiretti e Campagna Amica colorano l’Italia, tappa a Napoli per riscoprire i fiori made in Italy

Riportare nelle case degli italiani i fiori a partire approfittando della grande offerta di varietà legata alla Primavera e della Pasqua imminente per rendere più colorate tavole, case, giardini e balconi, con effetti positivi anche sulla salute. E’ l’obiettivo della campagna promossa dalla Consulta Florovivaismo della Coldiretti e da Campagna Amica, con iniziative in molti mercati contadini, a partire da Roma e Milano fino a Verona, Brescia, Bologna, Napoli, Cosenza, Sassari, Perugia, Ragusa e Lecce. Esperti del verde della Coldiretti si sono messi all’opera per spiegare ai cittadini tutti i segreti dei fiori, dalla stagionalità al significato, dalla cura e coltivazione fino all’utilizzo per creare originali composizioni. Secondo una stima Coldiretti su dati Istat, gli italiani spenderanno quest’anno circa 80 milioni di euro per l’acquisto di fiori e piante durante il periodo pasquale. Un “investimento” non solo sull’estetica ma anche sulla salute, come dimostrano i recenti studi sugli effetti benefici della loro presenza nelle case. Acquistare fiori italiani significa – ricorda Coldiretti – contribuire alla valorizzazione del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente sostenendo al tempo stesso un settore importante del Made in Italy. Ma i fiori italiani sono anche più freschi e più profumati perché non devono affrontare lunghi viaggi e, soprattutto, sono più salubri di quelli stranieri, spesso coltivati ​​con l’utilizzo di pesticidi vietati da decenni nella Ue, ma anche con lo sfruttamento dei lavoratori, come nel caso delle rose kenyane. Per scegliere la varietà Made in Italy è importante innanzitutto avere ben presente il calendario della stagionalità. Il mese di aprile e la primavera in generale sono i periodi più “ricchi” in racconto ottico: anemoni, bocche di leone, calle, fresie, garofani, gerbere, girasoli, gladioli, iris, gigli, mughetti, narcisi, orchidee, rose, tulipani, violaciocche, fino a cimbidi, buvardie, speronelle, strelitzie, ornitogalli, eustome, gipsofile e persino crisantemi, il fiore tradizionalmente legato al culto dei morti ma che in realtà è disponibile anche nella bella stagione, ideale per creare varie composizioni. Non tutte le varietà si adattano però indifferentemente a ogni tipo di utilizzo. Nei vasi e nelle fioriere sui balconi vanno bene gerani, petunie, ranuncoli, dipladenie, mentre nelle aiuole nei giardini vanno meglio rose, ortensie o dimorphoteche. Importante anche la scelta del terriccio e del substrato. Per far durare di più i fiori acquistati occorre, invece, tagliare lo stelo in obliquo e metterli in un vaso riempito a metà, tagliando anche le foglie a contatto con l’acqua, aggiungendo qualche goccia di candeggina. L’iniziativa sui fiori conferma come i mercati di Campagna Amica, a partire da quelli coperti, sono diventati ormai luoghi non solo di acquisto dei prodotti degli agricoltori italiani ma di incontro, socialità culturale, a partire da quella delle piante. Una rete che è già la più grande d’Europa e che si estende ulteriormente, con l’inaugurazione questa settimana di quattro nuovi mercati e il coinvolgimento complessivo di 55 produttori: a Roma, in zona Prati, Pescara, Varese e Ponte San Giovanni (Pg).