Pasqua in rosso, controlli contro scampagnate e gite. Tolleranza zero su lungomari. Divieto di accesso alle seconde case

Spiagge deserte, città con traffico a zero e nessuno a passeggio ad ammirare i monumenti, scampagnate di Pasquetta annullate. Per il secondo anno la Pasqua è senza viaggi e riunioni di famiglia. L’Italia è rossa per frenare la pandemia. Regole ancora più severe in alcuni territori e controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con tolleranza zero. In Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti, e in Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna per i non residenti. Blindate le isole. Da martedì Veneto, Marche e la provincia autonoma di Trento in arancione.