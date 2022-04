Pasqua, messa in Coena Domini dell’arcivescovo di Napoli a Mugnano con le famiglie ucraine

L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, celebrerà la messa in Coena Domini del giovedì santo a Mugnano (Napoli) insieme alle famiglie ucraine presenti sul territorio. La messa sarà celebrata nel cortile dell’Istituto Sacro Cuore di Mugnano alle ore 17 di giovedì 14 aprile. Quella del giovedì santo non è l’unica celebrazione legata al tema della pace e della guerra in Ucraina tra quelle previste nella Settimana Santa che porta alla Pasqua: anche la Via Crucis di venerdì 15 aprile, che si districherà nei vicoli del Pallonetto Santa Lucia partendo dal lungomare per raggiungere la collina di Pizzofalcone, si intitolerà “Via Crucis con i giovani per la pace“.