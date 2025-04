Pasqua, Napoli nella top ten delle destinazioni preferite dagli italiani

UN PODIO SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE – La meta più desiderata dagli italiani per Pasqua 2025 è ancora una volta Parigi, che si conferma regina delle vacanze primaverili. Subito dopo troviamo Barcellona, e in terza posizione Roma, prima tra le italiane. Al quarto posto sorprende in positivo New York, che si afferma come una meta pasquale molto ambita. Quinta posizione per l’esotica Marrakech, seguita da Londra al sesto posto.

LE REGIONI PIÙ PRESENTI – La Toscana è la regione italiana più rappresentata, con tre località nella top 30: Firenze, Forte dei Marmi e Viareggio, così come la Lombardia che, tuttavia, resta fuori dalla top 10 con Milano all’11° posto, Livigno al 14° e Mantova al 24°. Due destinazioni ciascuna per l’Umbria (Spoleto 13a e Assisi 26a), per la Liguria (La Spezia 15a e Ventimiglia 19a) e per il Veneto (Peschiera del Garda 17a e Venezia 28a). Una destinazione ciascuna, invece, per Lazio e Campania (con Roma e Napoli), ma anche per la Sardegna con Cagliari 12a, per il Molise con Campobasso 20a, e per la Puglia con Francavilla Fontana 25a.

LE DESTINAZIONI PIÙ ECONOMICHE (E QUELLE PIÙ COSTOSE) – Per chi desidera partire senza spendere troppo, le destinazioni più economiche per Pasqua 2025 sono Campobasso, con soli 73 euro a notte, e Francavilla Fontana con 108 euro. Seguono Assisi (130), Spoleto (132) e Cagliari (134), ideali per una fuga pasquale low cost ma ricca di bellezze. All’estremo opposto troviamo le mete più esclusive: New York è la più cara con una media di 495 euro a notte, seguita da Forte dei Marmi con 388, Parigi (335), Londra (323) e Barcellona (315). Palma di Maiorca (286 euro), Venezia (266), Firenze (258) e Roma (250) completano la lista delle destinazioni sopra i 250 euro a notte.

Tra le italiane, oltre a Roma,Firenze (8a), Milano (11a), e Cagliari (12a). Altre città che entrano in classifica sono La Spezia (15a), Peschiera del Garda (17a), Forte dei Marmi (18a), Viareggio (21a), Mantova (24a), Francavilla Fontana (25a), Assisi (26a) e Venezia (28a).