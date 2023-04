Circa 130 prigionieri di guerra ucraini sono stati rilasciati e sono tornati a casa in un “grande scambio pasquale” di prigionieri. L’ha detto oggi un alto funzionario presidenziale ucraino nel giorno della Pasqua ortodossa. “Stiamo riportando indietro 130 dei nostri uomini”, ha scritto su Telegram il capo dello staff del presidente Zelenskiy, Andriy Yermak. Lo scambio “ha avuto luogo – ha aggiunto – in più fasi negli ultimi giorni”. Non è chiaro quanti russi siano stati rimandati indietro.