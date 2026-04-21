Pasquale Cervero nuovo presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Campania

Cambio alla guida di Confcooperative Lavoro e Servizi Campania: Pasquale Cervero è il nuovo presidente della federazione che rappresenta cooperative attive nei servizi, nella logistica, nell’ambiente e nelle costruzioni. Un settore strategico per l’economia regionale, che ogni giorno garantisce occupazione e servizi essenziali, con una presenza capillare sui territori.

“Serve una cooperazione capace di fare un salto di qualità – dichiara Cervero –. Non basta più rappresentare, bisogna incidere, soprattutto nei processi legati agli appalti pubblici, dove si gioca una parte decisiva del futuro del settore”.

Tra le priorità indicate dal neo presidente, il rafforzamento della qualità del lavoro, la costruzione di reti tra cooperative e una maggiore presenza nei territori. Ma il segnale più forte riguarda il ricambio generazionale.

“È il momento di aprire spazi reali ai giovani – sottolinea Cervero –. Il ricambio non può essere solo dichiarato, deve tradursi in responsabilità e guida”.

Al centro anche il ruolo dell’economia sociale, vista come leva concreta di sviluppo: “Parliamo di un modello capace di tenere insieme impresa e comunità, crescita economica e coesione sociale. In una fase complessa come quella attuale, può rappresentare una risposta credibile per i territori”:

L’elezione di Cervero si inserisce in un percorso di rinnovamento che punta a rafforzare il ruolo della Campania nel panorama nazionale della cooperazione nei servizi.