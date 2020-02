Pasquale Ciocca al comando della Polstrada di Cosenza

Auguri di buon lavoro dal questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio, già al vertice della Questura di Cosenza, al nuovo dirigente della Sezione Polizia stradale di Cosenza, vice questore Pasquale Ciocca, originario di Riccia (Campobasso). Assumerà l’incarico il prossimo 2 marzo. Ciocca, 50 anni, laureato in Giurisprudenza e Scienze politiche, avvocato, è entrato a far parte della Polizia nel 1995. Ha lavorato in realtà come a Napoli, in forza al Reparto Mobile per 4 anni, al Commissariato di Vittoria della Questura di Ragusa per 2 anni e dal 2004 e’ in Calabria, prima alla locale Scuola allievi agenti per poi assumere la direzione della Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia.