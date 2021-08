Pasquale Francesco Galdieri neo amministratore unico della Innovazione e Sviluppo Integrato Caserta

Nuovo amministratore unico per Innovazione e Sviluppo Integrato della Provincia di Caserta, la società consortile di cui è azionista di maggioranza l’Ente Provincia, che si occupa dell’attuazione del Patto Territoriale e della realizzazione, fra gli altri, di interventi infrastrutturali nell’area di Terra di Lavoro. Nella assemblea dei soci svoltasi nei giorni scorsi, la scelta è ricaduta sul professionista Pasquale Francesco Galdieri di Carinola, agronomo ed imprenditore che raccoglie il testimone di Aniello Spirito, dimessosi per motivi di lavoro dopo aver retto la società nell’ultimo biennio. Galdieri rimarrà in carica per il prossimo triennio, guidando la società Innovazione e Sviluppo Integrato quale soggetto attuatore del Patto territoriale per la realizzazione di attività ed iniziative di forte valenza territoriale per il raggiungimento del benessere sociale con particolare riferimento al modo produttivo in vari settori economico- locali.