Pasquale Ruocco nuovo direttore del Museo-FRaC Baronissi

Il ravellese Pasquale Ruocco è il nuovo direttore del Museo–FRaC Baronissi, uno dei principali poli di arte contemporanea della Campania. Storico e critico d’arte, allievo di Massimo Bignardi, 43 anni, Ruocco vanta al suo attivo l’organizzazione di importanti eventi culturali, non ultima la mostra dedicata al celebre ceramista portoghese Manuel Cargaleiro, ospitata tra l’auditorium Oscar Niemeyer e Palazzo Tolla.

“Per l’intera comunità ravellese, questa nomina rappresenta una grande soddisfazione ed un enorme vanto – ha dichiarato il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier – La scelta ricade infatti su una figura di altissimo profilo, la cui comprovata esperienza e il solido percorso accademico rappresentano una garanzia per le sfide future del FRaC. Al nuovo direttore vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.