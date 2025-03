Pasquale Russo e Lucio Sindaco nel nuovo Consiglio nazionale di Confcommercio

“Sono orgoglioso di far parte di questa nuova consiliatura e ringrazio in primo luogo il presidente Carlo Sangalli per la fiducia che mi ha voluto accordare”. Lo ha dichiarato Pasquale Russo, vicepresidente nazionale e membro del rinnovato Consiglio nazionale oltre che presidente di Confcommercio Campania. “Un ruolo – ha detto ancora Russo – che, nel rispetto dei principi di responsabilità, partecipazione e innovazione, ci pone di fronte gli obiettivi la valorizzazione della rete territoriale e di categoria, lo sviluppo di strumenti concreti per supportare sempre di più il sistema imprenditoriale e, più in generale il rafforzamento dell’azione sindacale rispetto ai temi cruciali per il futuro del Paese: dalle grandi riforme strutturali alla trasformazione digitale con l’Intelligenza artificiale generativa, dalla sostenibilità ambientale, economica e sociale alle strategie per rendere le città più vivibili e competitive. Sarà, inoltre, determinante la valorizzazione del contributo delle imprese del terziario di mercato ad una nuova e più avanzata fase del rilancio del nostro paese”

Pasquale Russo rappresenterà il Mezzogiorno nel rinnovato Consiglio nazionale di Confcommercio insieme a Lucio Sindaco. “L’elezione a componente del consiglio confederale nazionale di Confcommercio – ha dichiarato quest’ultimo – mi inorgoglisce particolarmente in quanto avrò modo di rappresentare le istanze del territorio unitamente agli altri colleghi eletti. Ringrazio il presidente Carlo Sangalli e il presidente Regionale della Campania, Pasquale Russo, per la fiducia accordatami, svolgerò con impegno e passione l’incarico, coinvolgendo i Consigli Regionali e Provinciali, dei quali sono certo, non mancherà mai il prezioso supporto”..