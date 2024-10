Pasquale Russo nominato vicepresidente di Confcommercio Imprese per l’Italia

Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Pasquale Russo è stato nominato vicepresidente di Confcommercio Imprese per l’Italia. “La nomina a vicepresidente è un passaggio importante di un percorso condiviso tra Conftrasporto e Confcommercio, iniziato sin dal 2001 portando un significativo aumento di capacità di rappresentanza della logistica – ha dichiarato Russo -: una nomina che rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni come presidente di Confcommercio Campania che rafforza dunque anche il ruolo del Mezzogiorno”. “Conftrasporto è riconosciuta come la casa delle imprese di trasporto e logistica all’interno di Confcommercio, contribuendo così a dare una rappresentanza sistemica del nostro tessuto economico all’intero della Confederazione. Un settore strategico come quello del trasporto e della logistica ha certamente un valore aggiunto nel legame consolidato con Confcommercio – ha proseguiyo -. Ringrazio il Presidente Carlo Sangalli per la fiducia accordatami e sono certo che il lavoro sinergico contribuirà a rendere ancora più forte Confcommercio e a portare avanti in maniera efficace le istanze di Conftrasporto”.