Pasquale Sansone nella Wfsa, la Federazione mondiale degli anestesisti

Pasquale Sansone, professore in Anestesia, Rianimazione e Medicina del dolore al Dipartimento di Salute della donna, e di Chirurgia Generale Specialistica presso l’Università Luigi Vanvitelli di Napoli diventa membro dell’Obstetrics Committee presso la World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFfsa) , assieme ad un altro italiano, Gianluca Russo (dirigente medico di Anestesia, Rianimazione, Responsabile di Medicina del Dolore presso l’Asst di Lodi). Le nomine sono state formalizzate nei giorni scorsi da Jannicke Mellin-Olsen (presidente della WFSA) e Adrian Gelb (segretario della Federazione) con una comunicazione inviata sia ai diretti interessati che alla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva – Siaarti, di cui i due esperti italiani sono soci. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per la nomina dei due colleghi”, commenta Flavia Petrini, presidente della SIAARTI. “Noi sappiamo che la qualita’ dei professionisti italiani nell’ambito dell’anestesiologia e’ valutata con grande attenzione, ma queste nomine confermano che la nostra esperienza e’ considerata particolarmente importante proprio laddove c’e’ da formare colleghi che poi trasferiranno sul campo le competenze acquisite”.