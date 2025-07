Pasquale Vitiello dell’Antica Pizzeria Nennella: Fare del bene, ecco il vero lievito della vita

Far assaggiare la pizza a bambini che non hanno mai avuto la possibilità di mangiarla: è il desiderio di mia figlia e farò di tutto per realizzarlo. Pasquale Vitiello dell’Antica Pizzeria Nennella, a pochi giorni da Cucinapoli, racconta la beneficenza e un grande sogno.

di Emilia Filocamo

Talvolta l’incipit di un’intervista è imprevedibile. Questo rende l’intervista ancora più piacevole, più densa e pregna di emozioni. Nel caso del Maestro Pasquale Vitiello, anima dell’Antica Pizzeria Nennella di Napoli, tutto prende le mosse e gira intorno ad un nome, quello appunto della pizzeria, per poi concatenarsi ad una serie di vicende, emozioni, tradizioni, ricordi e, soprattutto, promesse. Anche Pasquale Vitiello è protagonista dell’evento Cucinapoli del prossimo 20 luglio. Durante la nostra chiacchierata, sono piacevolmente costretta a mettere da parte per qualche istante il mio gioco cucina/ sartoria e a modificarlo, così come si fa con un abito, con un orlo, con la lunghezza di un paio di pantaloni.

Maestro Vitiello, la pizza è un abito che sta bene a tutti. Ma cosa fa calzare davvero una pizza a pennello? La perfezione è data da?

Direi innanzitutto dal forno, dall’impasto e anche dall’idratazione che viene data all’impasto. Proprio come accade nel confezionamento di un abito, servono tessuto, bottoni, cuciture, è un insieme di elementi che concorrono al buon esito e al risultato finale.

I modelli che l’hanno ispirata? Nella scelta del mestiere, nel diventare paladino di una tradizione blasonata ma anche complessa?

Il modello assoluto è stato mio nonno che, quando ero ancora un bambino mi ha fatto conoscere questo mestiere. Ricordo che all’uscita di scuola, parlo delle scuole medie, mi aspettava per poi andare insieme al lavoro.

So che è una domanda a cui avrà risposto decine di volte ma da dove deriva il nome del ristorante?

Nennella, oltre ad essere il termine che in napoletano indica una bambina, era il soprannome della mia bisnonna, dalla mamma di mio nonno. Veniva chiamata così perché preparava da mangiare, la pasta e patate, la cosiddetta colazione, agli spazzini che ripulivano Napoli, agli operai, ai muratori. Da lì mio nonno ha mutuato la passione per la cucina e l’attività per poi tramandarla a mia nonna, scomparsa purtroppo due mesi fa. Ecco perché sono ancora più motivato nel portare avanti la tradizione, lo faccio nel ricordo e in nome di mia nonna.

Al Caruso, il prossimo 20 luglio, il meglio della gastronomia campana si riunirà a scopo di beneficenza. Fare del bene è il lievito o è il sale della vita?

Direi il lievito perché il lievito fa crescere ed unisce, è un legante. Ricordo che durante la pandemia era bello mangiare tutti riuniti, era un momento particolare in cui, anche nella paura e nella difficoltà, ci si ritrovava insieme. Il sale invece ferma tutto, ferma la crescita. Ecco, in questa fase particolare della mia vita, sono alla ricerca di occasioni che mi permettono di fare del bene. Da settembre farò parte di un’associazione che avvicina i giovani al mondo della pizza e in generale del lavoro per evitare che prendano strade sbagliate, per dimostrare che i risultati arrivano anche se impiegano più tempo rispetto a “ scorciatoie” pericolose. E poi devo farlo per realizzare il desiderio di mia figlia: ha 11 anni e si è classificata terza ai campionati mondiali juniores della Caputo Cup, quindi è già indirizzata in questo settore. Lei mi ha detto che vuole portare la pizza a tutti quei bambini che non hanno mai avuto modo di assaggiarla. Ecco, questo è quello che farò, regalare qualcosa che resterà per sempre ed esaudire il sogno di mia figlia. Si è partiti da un nome, dal ricordo dei nonni per andare verso il futuro, ad una figlia, ai bambini meno fortunati. Un cerchio perfetto. Come quello di una pizza realizzata da un grande maestro. Buona non soltanto all’assaggio, al palato, ma soprattutto per l’anima.