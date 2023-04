Pasqualino Monti nuovo amministratore delegato dell’Enav, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Attuale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in passato è al comando dei Porti di Roma e numero uno di Assoporri. Ischitano di nascita, è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche, con specializzazione Statistico-Economica.

La nuova presidente dell’Enav, invece, è Alessandra Bruni. Avvocato dello Stato, esperta di diritto sportivo e consulente giuridico di Sace e Simest.

Tra i consiglieri figurano Franca Brusco (già presidente del collegio sindacale dell’Enav), Stefano Arcifa (presidente dell’AeroClub di Catania), Carla Alessi (dirigente del Mit), Giorgio Toschi (ex comandante generale della Guardia di Finanza).