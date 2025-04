Pasquetta elettronica a Napoli: il Circoloco trasforma il Centro Direzionale in una mega discoteca a cielo aperto

Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, Napoli si prepara a vivere una giornata all’insegna della musica elettronica di livello internazionale. Il cuore moderno della città, il Centro Direzionale, si trasformerà in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per ospitare il ritorno di uno degli eventi più iconici della scena clubbing mondiale: il Circoloco.

Dalle 12 fino a mezzanotte, per ben dodici ore consecutive, le pulsanti sonorità della musica elettronica saranno le protagoniste assolute, animando uno scenario urbano caratterizzato dalla sua architettura futuristica e dai suoi ampi spazi. Dopo il successo dell’edizione 2024 che aveva infiammato l’ex Base Nato, il celebre collettivo nato a Ibiza, vero e proprio fenomeno globale capace di influenzare le tendenze del clubbing in ogni angolo del pianeta, torna a Napoli con un appuntamento ancora più ambizioso e coinvolgente.

Sul palco allestito al Centro Direzionale si alterneranno alcuni dei nomi più influenti e acclamati della scena elettronica internazionale, pronti a regalare un’esperienza sonora indimenticabile. Tra gli artisti che faranno vibrare la città partenopea spiccano il giovane prodigio brasiliano Mochakk, figura di riferimento della vivace scena londinese Bradley Zero, uno dei pionieri della new house europea Chris Stussy, l’icona queer Honey Dijon, la superstar sudcoreana ormai regina dei mainstage Peggy Gou, e infine il visionario Seth Troxler, maestro nel creare viaggi sonori unici e inaspettati ad ogni suo set.

Il Centro Direzionale, con la sua atmosfera cosmopolita e i suoi spazi imponenti, si configura come la location ideale per ospitare un evento che promette di fondere musica, energia contagiosa e un forte senso di comunità. Questa Pasquetta alternativa offrirà un modo unico per celebrare l’arrivo della primavera, lasciandosi trasportare da bassline pulsanti e atmosfere sonore avvolgenti, in un contesto urbano che per un giorno cambierà completamente la sua identità. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del clubbing e della musica elettronica che desiderano vivere una Pasquetta fuori dagli schemi, nel cuore vibrante di Napoli.