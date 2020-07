Passaggio consegne Iwc Luisa Bruni

Cambio di consegne per l’ Inner Wheel Club di Napoli Luisa Bruni. Mimma Pacilio passa il collare a Giovanna Carrillo. Complimenti alla past president Pacilio che ha guidato con maestria il club innerino per due anni, e buon lavoro alla neo presidente Carrillo che si adopera per il nuovo che verrà . L’evento del passaggio di collare si è svolto nella cornice della accogliente terrazza di Maria Luisa Cangiano, in un clima di amicizia e di emozione nell’essersi ritrovate dopo la lunga quarantena. Ad maiora per tutto.