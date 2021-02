Passaporti e carte d’identità, cosa cambia nel Regno Unito

In Gran Bretagna , il 2021 si e’ aperto con due novita’ sul fronte dei servizi consolari: l’avvio del servizio Carta di identità elettronica (CIE) con emissione e spedizione a cura del Poligrafico e Zecca dello Stato con i primi appuntamenti per la captazione dei dati biometrici fissati a partire dal 18 gennaio; l’emissione di visti di lungo soggiorno in favore dei cittadini britannici. Si segnala anche il progetto di aggiornamento professionale per cittadini italiani impiegati nel settore dell’ospitalita’ attualmente disoccupati o beneficiari del ‘furlough scheme’.

Per quanto riguarda il servizio passaporti, si rimanda a quanto comunicato con apposito avviso dal Console Generale a Londra Marco Villani, lo scorso 22.01.2021.