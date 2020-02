Passarelli (Mibact): ‘Confidiamo in recepimento prima del termine 2021’

Genova, 7 feb.(Adnkronos) – “Siamo impegnati in prima persona per il recepimento della direttiva europea sul Copyright e siamo impegnati sia in commissione per la parte europea sia sui tavoli nazionali. L’obiettivo primario del ministero è arrivare ad un recepimento della direttiva che vada nella direzione di tutelare in maniera propria gli artisti interpreti esecutori e quindi dare un giusto bilanciamento rispetto alla remunerazione che devono percepire”. Così Paola Passarelli, Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Mibact, oggi all’Adnkronos a margine degli Stati Generali dell’industria musicale riuniti a Sanremo durante i quali si è discusso del recepimento della direttiva Ue sul Copyright.

“La Direttiva deve essere recepita nell’arco di un biennio – ha aggiunto – entro agosto 2021. Noi chiaramente confidiamo di poterla anche recepire prima rispetto a quel momento, però partecipando ai lavori della commissione siamo anche in attesa che la commissione emani linee guida per alcune disposizioni particolari”.