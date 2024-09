Passeggiando con Spinacorona, il festival di Campanella

Oltre quaranta artisti di fama internazionale e l’Orchestra della Toscana, diciannove concerti gratuiti in meno di cento ore per vivere la grande Musica nelle più suggestive Chiese e in luoghi della cultura del centro storico di Napoli: dal 3 al 6 ottobre torna per l’ottava edizione il festival ‘ Spinacorona , passeggiate musicali napoletane’, ideato e diretto dal maestro Michele Campanella, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica, prodotto da Artetica in collaborazione con Ravello Creative LAB. Ospite d’onore 2024 sarà Guillaume Connesson, uno dei compositori francesi più eseguiti al mondo. Il festival, con il coordinamento artistico di Giovanni Oliva, è dedicato a Vincenzo Vitale a 40 anni dalla scomparsa. «E siamo arrivati ​​all’ottava edizione del festival – sottolinea il pianista Campanella – Ora a guardare indietro possiamo dirci orgogliosi della creazione di un format sempre più conosciuto, fonte di ispirazione anche per altre iniziative. Siamo convinti che l’accostamento della bellezza, della storia e del suono producono una sintesi felicissima che arricchisce chiunque voglia mettersi in gioco. Spinacorona ama Napoli, Napoli abbraccia Spinacorona ». In programma anche i tre dedicati a Schubert a 4 mani ei quattro dedicati a Bach per strumento solo, ed ancora la versione italiana, realizzata per Spinacorona 2024 da Luigi Maio di Platero e io di Jiménez musicata da Castelnuovo Tedesco. « Spinacorona – afferma il Sindaco Gaetano Manfredi – si conferma come una rassegna musicale di spessore che l’Amministrazione sostiene in una programmazione culturale di alto livello. Grande qualità in connessione con le bellezze della città. L’edizione 2024 del festival, pensata come un omaggio al maestro del pianoforte Vincenzo Vitale nel quarantennale della scomparsa, promuove infatti la rigenerazione dei luoghi di straordinaria bellezza e dei tesori d’arte poco conosciuti di Napoli attraverso il potere della musica. Non a caso tra le tappe c’è anche la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, che abbiamo recentemente restituito alla città dopo gli interventi di riqualificazione realizzati nell’ambito del grande progetto Centro Storico UNESCO e su cui stiamo puntando in un percorso di valorizzazione attraverso la musica”. Il programma è stato presentato a palazzo Cavalcanti con Sergio Locoratolo e Ferdinando Tozzi per il Comune. E nuovi luoghi si sono aggiunti quest’anno alla rete di Spinacorona tra i quali le chiese di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, San Giacomo degli Spagnoli, Santi Filippo e Giacomo