Passione Italia torna a Madrid dal 31 maggio al 2 giugno la 14^ edizione: showcooking e degustazioni

Passione Italia torna a Madrid con la sua 14ª edizione: un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della cultura e della gastronomia italiana. Per tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno 2024, il cortile della Scuola Italiana di Madrid si trasformerà in un angolo d’Italia, con il tradizionale spazio dedicato ai prodotti gastronomici confezionati e all’artigianato, e un’ampia area ristorazione, dove si potranno degustare ricette e prodotti della tradizione culinaria regionale del Bel Paese.

L’edizione di quest’anno presenta un’importante novità: la Sardegna, infatti, sarà presente con le sue eccellenze gastronomiche ed artigianali, come parte di un percorso di promozione nella capitale spagnola che culminerà con la Festa nazionale del 2 giugno in Ambasciata. A Passione Italia, saranno organizzati showcooking e degustazioni guidate per promuovere alcuni dei prodotti più emblematici di quattro territori sardi, Sinis, Sulcis, Barbagia e Ogliastra, grazie alla partecipazione dei rispettivi Gruppi di Azione Locale (GAL), coordinati dalla Fondazione Mont’e Prama. Inoltre, il 1º giugno si terrà la conferenza dal titolo “Gli ori di Tharros”, che prevede anche una dimostrazione dell’attività di un laboratorio orafo locale.

Sempre il 1º giugno, sarà il momento dei saluti istituzionali, con la presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ed i rappresentanti delle principali istituzioni italiane nel paese.

Durante le tre giornate di evento, non mancheranno gli stand con i prodotti gastronomici regionali, tra cui la Porchetta di Ariccia, la pizza napoletana, gli arancini siciliani, il Parmigiano Reggiano Dop, birre artigianali dell’Emilia Romagna, pasta fresca e secca in vari formati. Un percorso gastronomico attraverso la penisola pensato per tutti gli amanti della gastronomia “made in Italy”.

Come da tradizione, a Passione Italia si alterneranno diversi artisti e gruppi musicali per intrattenere il pubblico a suon di musica. Tra gli invitati di questa edizione va sottolineata la presenza dei Colla Zio, finalisti a Sanremo Giovani 2022, e dei campani Allerija, che torneranno nello scenario di Passione Italia dopo le attuazioni del 2021 e 2022.

L’evento è organizzato dalla Camera di commercio e Industria italiana per la Spagna e conta sul patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Madrid e sulla collaborazione con diverse istituzioni e associazioni italiane nel paese.

Tutte le informazioni su Passione Italia 2024, compresi il programma aggiornato e la lista degli espositori, sono disponibili nella web: www.passioneitalia.es.