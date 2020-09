Passione Musica, viaggio tra le melodie classiche partenopee

Si annuncia come un vero e proprio percorso nella musica classica partenopea lo spettacolo “’N’aria serena dopo ‘na tempesta”, in programma venerdì 4 settembre alle ore 19 al Teatro Salvo D’Acquisto di via Morghen (Vomero, Napoli).

In scena, diretti dal Maestro Antonello Cascone, le voci di Marianna Corrado, Clementina Regina, Antonella Carpenito, Alessandro Tumolillo al violino e le tammorre di Romeo Barbaro, per un trascinante viaggio tra le melodie che hanno fatto la storia della musica napoletana.

Dopo la serata inaugurale dedicata al Tango e a Jorge Luis Borges, la quinta edizione di Passione Musica, la Stagione concertistica diretta da Angelo Iollo e promossa dall’Unione Musicisti e Artisti Italiani, proseguirà ogni venerdì con l’omaggio a Beethoven per i 250 anni dalla nascita, con il Quartetto d’Archi dell’UMAI e Maria Grazia Ritrovato al pianoforte; “Alma Partenopea” con Leo D’Angelo e Gianni Guarracino, e la chiusura con “Jazz in Opera” affidato al Quartetto di Mariella Pandolfi

Con costi estremamente bassi sia degli abbonamenti che dei singoli ingressi, l’Unione Musicisti e Artisti Italiani conferma il suo impegno sociale di riportare le persone a vivere l’emozione della musica dal vivo. Anche gli orari degli spettacoli sono studiati per offrire una comoda occasione di svago e cultura dopo lo studio o il lavoro.

Come tradizione di Passione Musica per gli ultrasettantenni sono previsti ulteriori sconti per i singoli spettacoli, mentre per i minorenni l’ingresso è gratuito.