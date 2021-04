Pasta Garofalo celebra il #CarbonaraDay: tavolata virtuale con gli italiani all’estero

“Il 6 aprile, per il terzo anno consecutivo, Pasta Garofalo celebrerà insieme alla sua community il #CarbonaraDay e lo farà organizzando la più grande tavolata virtuale di carbonara mai realizzata”. Lo annuncia l’azienda campana, spiegando che “anche quest’anno le grandi tavolate tra parenti e amici dovranno essere rimandate ma Pasta Garofalo non può e non vuole rinunciare alla condivisione, da sempre un saldo pilastro dei propri valori. E allora perché non accorciare le distanze e sedersi tutti alla stessa tavola, anche se in modo alternativo? Una #carbonaratogether che attraverserà non solo tutta l’Italia ma sarà worldwilde: l’invito infatti, rivolto a tutti coloro che in Italia, Europa e oltre oceano, sono ormai diventati fan di uno dei piatti più famosi della nostra cultura culinaria, è di sentirsi uniti, anche se a distanza, nel rispetto delle regole ma senza mai perdere il piacere della condivisione”.

“A scendere in campo – si legge ancora nella nota – oltre a Pasta Garofalo ci sarà lo chef stellato Andrea La Rossa che per l’occasione ha creato una delivery box interamente dedicata alla carbonara; ci sarà Mammapack con tutto il seguito degli italiani all’estero e ci saranno tanti food blogger e appassionati di Pasta Garofalo.

Per sedersi a tavola, gli uni accanto agli altri, pur restando in sicurezza nelle proprie case in tutto il mondo, basterà utilizzare l’esclusivo filtro Instagram “Carbonara Day 2021” e gustarsi il proprio piatto di Carbonara.

Partecipare sarà quindi molto semplice. Si scelgono gli ingredienti giusti per realizzare una perfetta carbonara. Si utilizza lo speciale filtro “Carbonara Day 2021”, presente all’interno della pagina Instagram @pastagarofaloit, per fare una story davanti al proprio piatto di carbonara e la si condivide sul proprio profilo IG taggando @pastagarofaloit e inserendo l’hashtag #carbonaratogether”.