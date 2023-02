Pasta Garofalo ed Elio e le Storie Tese sfidano il Festival di Sanremo: ecco Canta che ti pasta

Canta che ti pasta è la nuova iniziativa del Pastificio Garofalo, lo storico Pastificio di Gragnano, ideata da Al.ta Cucina, media-tech company con una community di oltre 5.5M di foodies, in collaborazione con la band Elio e le Storie Tese. I contenuti saranno online fino all’11 febbraio in occasione del più celebre festival della canzone italiana.

Stravagante, innovativa e ironica, l’iniziativa Canta che ti pasta che, in linea con il Dna del brand Garofalo, celebra il talento creativo e rende omaggio alla più importante kermesse canora del nostro Paese. Tre video ricette firmate da Al.ta Cucina e interpretate dall’inconfondibile stile della band Elio e le Storie Tese con testi originali e sound inediti. Un ritmo coinvolgente che resta in testa, torna nei pensieri, accompagna le giornate con un sorriso. Elementi inaspettati firmano e accompagnano musicalmente i video che raccontano la preparazione delle ricette.

Spaghetti allo scoglio, Occhi di lupo alla mannara e Radiatori all’officina, saranno le 3 bizzarre ricette protagoniste della divertente e coinvolgente collaborazione, live sui canali social di Pasta Garofalo e della band Elio e le Storie Tese: Facebook e Instagram.

I sound sono fruibili dal profilo instagram di @pastagarofaloit e dal profilo TikTok di Al.Ta Cucina per invitare gli utenti a cucinare uno stravagante piatto di Pasta sulle note di Elio e le storie tese e pubblicarne il video sui propri profili.

Un omaggio all’estro e al gusto italiano per ritrovare, tra note e sapori, un’irrefrenabile sonora armonia.

Inoltre, i contenuti di “Canta che ti Pasta” saranno promossi sul canale di TikTok da noti influencer del settore food che realizzeranno delle video ricette sulle divertenti basi musicali di Elio e Le storie Tese.

Hashtag: #cantachetipasta, #pastagarofalo, #altacucina e i contenuti saranno fruibili anche sui profili @pastagarofaloit, @elioelst e @al.ta.cucina.