Pasticceria Mascolo vince il contest per la migliore colomba artigianale d’Italia

Le migliori colombe artigianali d’Italia sono di Foggia e della provincia di Napoli. Il verdetto arriva con la conclusione della finale di “Divina Colomba”, contest organizzato da Goloasi.it, portale delle pasticcerie e delle gelaterie in vista della Pasqua. Il premio per la “Miglior colomba tradizionale” è andato in Puglia ad Andrea Barile del Bar Terzo Millennio (Foggia), seguito al secondo posto da Mario Arculeo del Panificio D’Angelo (Palermo) e al terzo da Francesco Borioli di Infermentum (Stallavena-Verona). La vittoria per “Miglior colomba creativa” va invece a Pasquale Montella e Francesco Lamanna della Pasticceria Mascolo (Visciano-Napoli), seguita al secondo posto da quella di Davide Volpati della Pasticceria Volpati (Biandrate-Novara) e al terzo da quella di Paolo Caridi di Casa Mastroianni (Lamezia Terme-Catanzaro). La classifica è stata definita da una giuria tecnica attraverso assaggi alla cieca. Le colombe in gara nella finale sono state 40, 20 per categoria. La competizione si è svolta in diretta streaming sulla pagina Facebook del contest, per rispettare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per permettere a tutti i finalisti e al pubblico di partecipare attraverso i social per tutto il corso della diretta sulla dolce disfida.