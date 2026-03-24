Pasticceria Pintauro, venerdì 27 riapre in via Toledo lo storico tempio della sfogliatella

Riaprirà ufficialmente al pubblico venerdì 27 marzo la storica Pasticceria Pintauro, uno dei nomi più longevi e rappresentativi della tradizione dolciaria partenopea. Lo storico locale, situato al civico 275 di via Toledo, tornerà ad accogliere clienti con orario continuato, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 21.00.

La riapertura segna l’inizio di una nuova fase per un luogo considerato un autentico tempio della sfogliatella e punto di riferimento della memoria collettiva cittadina. Un ritorno atteso che restituisce alla città uno dei suoi simboli, nel solco di una storia che affonda le radici nel 1785.

Preview e inaugurazione ufficiale

Prima della riapertura al pubblico, giovedì 26 marzo è in programma una giornata dedicata alle istituzioni e alla stampa. Alle ore 11.00 si terrà una preview riservata ai giornalisti, con visita degli spazi e approfondimenti sul progetto di rilancio.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, spazio all’inaugurazione ufficiale alla presenza di istituzioni, autorità e personalità cittadine, per celebrare l’avvio della nuova fase della storica pasticceria.

Una nuova fase nel segno della continuità

La riapertura della Pintauro rappresenta non solo un’operazione commerciale, ma anche il recupero di un presidio identitario per Napoli. Un luogo che, da oltre due secoli, accompagna la storia della città e che ora si prepara a vivere una nuova stagione, mantenendo saldo il legame con la tradizione.