Pasticche torna a teatro, appuntamento all’OFF OFF di Roma il 3 marzo

Roma, 1 mar. (askanews) – Dopo il grande successo dello scorso novembre, Pasticche torna sul palco del Teatro OFF/OFF di Roma il 3 marzo alle ore 21, per una nuova serata all’insegna del teatro canzone, tra musica, parole e riflessione.

Scritto e interpretato dal cantautore e psicologo Gianluca Monaco, lo spettacolo è ispirato al suo brano e videoclip omonimo, affrontando con profondità e ironia il tema della salute mentale e delle difficoltà legate all’accoglienza e all’assistenza psichiatrica.

La storia racconta l’incontro tra un servizio psichiatrico, che tenta di sopravvivere tra regole e burocrazia organizzando un concerto di beneficenza, e una donna con un passato complesso. Un intreccio di vite che potrebbe cambiare il destino di molti, tra ostacoli e speranze.

Sul palco, insieme a Monaco, ci saranno Angela Tuccia, Sarah Siks e Annamaria Fittipaldi, con la consueta presenza della Banda del Monaco, per dare vita a un’esperienza capace di emozionare e far riflettere.

Gianluca Monaco racconta così questo nuovo appuntamento: “La risposta del pubblico lo scorso novembre è stata travolgente. È stato emozionante vedere come la storia di ‘Pasticche’ abbia toccato le persone, generando domande, riflessioni e, soprattutto, dialogo. Portarlo nuovamente in scena significa continuare quel discorso, perché la salute mentale non è un tema da affrontare solo nei momenti di emergenza, ma un valore che riguarda tutti, ogni giorno”.