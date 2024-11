Pasticcieri e pasticcerie, la mappa del Gambero Rosso: Campania sul podio. Ecco le eccellenze della regione

E’ stata presentata oggi la 14° edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè. La guida fotografa un settore in pieno fermento. Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola, è compagno immancabile dei momenti speciali. Deve appagare vista e palato, allettare, meravigliare. Viviamo in un mondo profondamente interconnesso, nel quale le tendenze – non importa da dove arrivino – viaggiano veloci e dettano il palinsesto sui banconi. Il 2024 è stato l’anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini: li abbiamo visti protagonisti in tutte le vetrine, dalla grande città alla provincia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna. È l’evoluzione della pasticceria – come gli altri rami della ristorazione – soggetta al rincorrersi dei trend, ma sensibile forse più degli altri a questi cambiamenti. Se è vero che la prima impressione è quella di un’omologazione generale, vale però la pena porre l’accento sulle occasioni che il trend porta con sé, laddove sia spunto per esprimere la propria firma. Come? Magari giocando con ingredienti o ispirandosi al territorio. È quello che apprezziamo nel lavoro dei grandi maestri, “ingegneri” e artisti del dolce, dotati di uno stile inconfondibile. Ruolo di primo piano anche per i temi della sostenibilità, della valorizzazione di produzioni locali e specialità tradizionali, delle quali il nostro paese, più di ogni altro, vanta una preziosa biodiversità.

I numeri della Guida

Sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, a cui si aggiunge, comme d’habitude, Iginio Massari, Maestro dei maestri in Italia e nel mondo con Pasticceria Veneto di Brescia che merita Tre Torte d’oro. Due i nuovi indirizzi che entrano a far parte dell’Olimpo dell’eccellenza: in Veneto la pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro (PD) e in Basilicata Tiri Bakery & Caffè a Potenza.

A stravincere come qualità è la Lombardia, con 9 pasticcerie a pieno punteggio seguita dalla Campania. Sei sono i premi speciali, con 9 premiati.

Riflettori accesi anche sulla pasticceria da ristorazione, che sta vivendo un momento d’oro, come testimoniato dalla sezione dedicata ai migliori pastry chef che quest’anno conta 25 premiati rispetto ai 16 della scorsa edizione, e per la prima volta si apre al mondo delle pizzerie.

La Campania

La Campania con le sue 54 insegne racconta di un’arte pasticciera più viva che mai che intreccia tradizione e innovazione con maestria unica. Dai classici come la sfogliatella e la pastiera, alle nuove interpretazioni di babà gourmet e dolci ispirati agli agrumi della Costiera Amalfitana, i pasticcieri campani esaltano sapori e profumi locali, reinventando con creatività antiche ricette, rendendo ogni dolce un’esperienza indimenticabile. Di queste, ben 6 le eccellenze che raggiungono il punteggio pieno aggiudicandosi le ambite Tre Torte, 7 le insegne che spiccano tra le migliori Due Torte, 5 nuovi ingressi e 3 Pastry Chef.

Le 6 Tre Torte

ad Avellino. Esuberanza è la prima parola che salta in mente osservando l’assortimento dell’insegna situata all’ingresso del centro storico avellinese. Dal mattino il banco è ricolmo di viennoiserie, più o meno classiche; ottimi anche i maritozzi alla panna e i babka. Mignon e monoporzioni raccontano le stagioni con uno stile pienamente contemporaneo e un tripudio di colori e di frutta; così le torte, eleganti nelle forme e negli abbinamenti. Da non perdere le golose gelatine di frutta, le produzioni di cioccolato, i biscotti tradizionali. Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori (SA), locale iconico della Costa d’Amalfi, con un bel dehors dove gustare dolci strepitosi ed esteticamente perfetti. Nel capitolo torte tra le new entry la fresca e golosa Fragolata. Imperdibili i grandi cult nati dalle mani di De Riso, ricotta e pere e delizia al limone in primis. Nel banco tantissime le monoporzioni tra novità ed evergreen. Omaggio al caffè napoletano la Trilogia composta da gelato al caffè, crema al caffè e bavarese al caffè napoletano con la sua gelatina. Ottimi per la merenda i “pan”, sorta di bauletti lievitati.

a Minori (SA), locale iconico della Costa d’Amalfi, con un bel dehors dove gustare dolci strepitosi ed esteticamente perfetti. Nel capitolo torte tra le new entry la fresca e golosa Fragolata. Imperdibili i grandi cult nati dalle mani di De Riso, ricotta e pere e delizia al limone in primis. Nel banco tantissime le monoporzioni tra novità ed evergreen. Omaggio al caffè napoletano la Trilogia composta da gelato al caffè, crema al caffè e bavarese al caffè napoletano con la sua gelatina. Ottimi per la merenda i “pan”, sorta di bauletti lievitati. Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana (SA) attira appassionati da ogni dove. Le tecniche francesi sono al servizio dei grandi prodotti del territorio, le sue creazioni di straordinario equilibrio e perfezione estetica. Brillano come gioielli le monoporzioni “Infinitamente passione e fragola” e la “Infinitamente passione e mango”. Fanno volare in Francia gli stupendi macaron mentre regina della colazione la sfogliatella Santa Rosa. L’ambiente, sempre splendente, è specchio del rigore del pasticcere, che si avvale del prezioso supporto della moglie Rosita.

a Montesano sulla Marcellana (SA) attira appassionati da ogni dove. Le tecniche francesi sono al servizio dei grandi prodotti del territorio, le sue creazioni di straordinario equilibrio e perfezione estetica. Brillano come gioielli le monoporzioni “Infinitamente passione e fragola” e la “Infinitamente passione e mango”. Fanno volare in Francia gli stupendi macaron mentre regina della colazione la sfogliatella Santa Rosa. L’ambiente, sempre splendente, è specchio del rigore del pasticcere, che si avvale del prezioso supporto della moglie Rosita. Pasquale Marigliano a Nola (NA) un moderno ed elegante locale polifunzionale, con terrazza e veranda al piano superiore, arredato per stare comodi durante la sosta a colazione, per un aperitivo e per scegliere dai banchi vetrina tra i dolci o le tante proposte salate, dai panini conditi alla napoletana alle fritture. Lievitati da colazione di alta caratura; perfetti i panettoni, i dolci tradizionali (e le monoporzioni. Cioccolateria finissima, che si apprezza nei truffles e soprattutto nelle praline, Les Cabosses, fra cui spicca l’intramontabile e imperdibile Vesuvio Buono che, sciogliendosi in bocca, scoppietta.

a Nola (NA) un moderno ed elegante locale polifunzionale, con terrazza e veranda al piano superiore, arredato per stare comodi durante la sosta a colazione, per un aperitivo e per scegliere dai banchi vetrina tra i dolci o le tante proposte salate, dai panini conditi alla napoletana alle fritture. Lievitati da colazione di alta caratura; perfetti i panettoni, i dolci tradizionali (e le monoporzioni. Cioccolateria finissima, che si apprezza nei truffles e soprattutto nelle praline, Les Cabosses, fra cui spicca l’intramontabile e imperdibile Vesuvio Buono che, sciogliendosi in bocca, scoppietta. Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine (SA). Elegante come una gioielleria la boutique del dolce di Pietro Macellaro e Raffaella Resca in questo piccolo centro cilentano. L’insegna “Pasticceria agricola” chiarisce che qui i prodotti della terra diventano protagonisti di dolci perfetti nell’aspetto ed esplosivi al gusto. Tre impasti e tre lunghe lievitazioni per i grandi lievitati; super il Panbrigante e il panettone all’albicocca pellecchiella del Vesuvio. Imperdibile la cioccolateria, che vede ampliato lo spazio espositivo.

a Piaggine (SA). Elegante come una gioielleria la boutique del dolce di Pietro Macellaro e Raffaella Resca in questo piccolo centro cilentano. L’insegna “Pasticceria agricola” chiarisce che qui i prodotti della terra diventano protagonisti di dolci perfetti nell’aspetto ed esplosivi al gusto. Tre impasti e tre lunghe lievitazioni per i grandi lievitati; super il Panbrigante e il panettone all’albicocca pellecchiella del Vesuvio. Imperdibile la cioccolateria, che vede ampliato lo spazio espositivo. Pepe Mastro Dolciere a Sant’Egidio del Monte Albino (SA). Selezione attenta delle materie prime, ricerca e passione sono alla base del lavoro della famiglia Pepe in questo locale ai piedi dei Monti Lattari. Nel banco a vista, dolci della tradizione napoletana, mignon, dessert innovativi e torte classiche. Imperdibili i lievitati. A colazione ottimi sfogliati; buona la proposta salata che accompagna i cocktail. A pochi metri l’insegna “È buono uguale” dedicata al senza glutine e senza lattosio.

7 le migliori Due Torte

Pansa ad Amalfi (SA)

ad Amalfi (SA) Lombardi a Maddaloni (CE)

a Maddaloni (CE) Di Costanzo a Napoli

a Napoli Pasticceria Celestina a Pollena Trocchia (NA)

a Pollena Trocchia (NA) De Vivo a Pompei (NA)

a Pompei (NA) Gabbiano a Pompei (NA)

a Pompei (NA) Sirica a San Giorgio a Cremano (NA)

Fanno il loro ingresso nella nuova guida:

Rock’n frolla a Caserta

a Caserta Lisita a Mondragone (CE)

a Mondragone (CE) Tizzano a Napoli

a Napoli Guantiera a Bacoli (NA)

a Bacoli (NA) Raffaele Barbato a Frattaminore (NA)

Menzione d’onore per 3 Pastry Chef campani: