Pastificio dei Campi: dalla tracciabilità digitale di filiera in Blockchain alle vendite a impatto zero

Il 2023 per Pastificio dei Campi, azienda produttrice di Pasta di Gragnano Igp, è un anno all’insegna della trasparenza nei confronti del proprio consumatore e di sostenibilità ambientale a trecentosessanta gradi. Il Pastificio, che già dal 2007 lavora con contratti di filiera e traccia il grano della sua pasta, coltivato esclusivamente nell’areale del Subappenino Dauno, va nella direzione della massima trasparenza verso i consumatori, adottando la tracciabilità di filiera in blockchain di Authentico. In tal modo, il consumatore è nella condizione di poter fare scelte consapevoli ed informate, avendo a portata di click tutte le informazioni legate alla vita della pasta, dal campo alla tavola.

Conoscere l’origine del grano utilizzato per produrre la pasta è tra le priorità dei consumatori dei prodotti di eccellenza. Grazie alla certificazione digitale della filiera, con la tecnologia blockchain di Authentico, sarà possibile rintracciare l’origine del grano e visualizzare i processi di trasformazione lungo la filiera, per essere rassicurati sulla qualità e sulla salubrità del prodotto che si mette in tavola, in maniera incontrovertibile.

Non è solo questa l’iniziativa che posiziona questo piccolo pastificio di grande qualità ai vertici delle aziende italiane del settore per iniziative e investimenti, a sostegno della trasparenza e della sostenibilità.

Con l’aiuto di Green Future Project, l’innovativa piattaforma italiana che offre alle aziende un servizio accessibile e modulabile per partecipare attivamente alla lotta al cambiamento climatico, Pastificio dei Campi ha intrapreso un processo di finanziamento di progetti a impatto positivo sul clima, mentre vende i suoi prodotti e servizi.

Integrando il proprio e-commerce/app al plugin della piattaforma di Green Future Project, Pastificio dei Campi automatizza la compensazione di CO2 devolvendo lo 0.5% dei ricavi mensili a progetti a impatto positivo sul clima, come la piantumazione di alberi in Madagascar e la protezione della foresta tropicale in Ecuador.

Giuseppe Di Martino, titolare del Pastificio dei Campi e Amministratore Unico del Gruppo DI Martino, dichiara:”da sempre Pastificio dei Campi ha scommesso sulla sostenibilità a 360°, partendo dal rispetto per la terra e chi la coltiva, fino alla tracciabilità di filiera, con un grano 100% italiano. La collaborazione con realtà come Authentico e Green Future Project ci porta ad un passaggio successivo che ci fa uscire al di fuori dei confini nazionali, abbracciando l’intero Pianeta”.

Pastificio dei Campi è una giovane azienda che nasce dalla volontà di unire la modernità e l’innovazione al rispetto per l’antica tradizione della pasta di Gragnano.

Il progetto è quello di costruire una nuova dimensione di qualità, iniziando da due valori importanti: la trasparenza e la collaborazione tra tutti gli attori del processo produttivo.

La pasta del Pastificio dei Campi è prodotta con semola di grano duro 100% italiana, con un contenuto proteico che supera il 14% ed è trafilata in bronzo. Una lenta essicazione per oltre 50 ore a temperatura e umidità controllate e l’impacchettamento manuale completano il processo per la produzione di quella che amiamo definire la migliore pasta di sempre.