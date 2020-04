Pastificio Di Martino, 10 milioni da UniCredit con la garanzia di Sace

UniCredit ha deliberato un finanziamento da 10 milioni di euro a favore del Pastificio Di Martino, prima operazione nell’ambito del programma Garanzia Italia di Sace. La procedura per l’emissione della garanzia è stata completata digitalmente. Lo si legge in una nota. Il Pastificio Di Martino Di Gragnano (Napoli) ha una storia centenaria ed esporta in più di 35 paesi. Alla guida c’è la terza generazione. “Oggi sentiamo ancor di più la responsabilità di continuare a garantire tutto il nostro sostegno all’economia del Paese e di rafforzare l’impegno a favore delle eccellenze italiane”, sottolinea Francesco Giordano, co-ceo Commercial Banking Western Europe di UniCredit. “Il Pastificio Di Martino è una impresa dinamica e innovativa basata al Sud e rappresenta un esempio di azienda locale che ha saputo conquistare una posizione di leadership nel suo segmento di mercato, il food & beverage, che è strategico per il rilancio e la crescita del Paese”, aggiunge Giordano. Questo finanziamento “ci permetterà di continuare ad implementare i nostri piani di sviluppo e di crescita”, sottolinea Giuseppe Di Martino, titolare del Pastificio Di Martino”. “E’ anche un bel segnale per il Paese che il primo finanziamento della banca con garanzia Sace nell’ambito del Decreto Liquidità vada ad una impresa del Sud”, afferma Di Martino rilevando che “grazie a questa operazione potremo assorbire al meglio lo shock subito dalla filiera produttiva a seguito della diffusione del Covid-19 e far fronte con maggiore tranquillità alle esigenze di capitale circolante, garantendo quindi la continuità operativa e la fornitura dei nostri prodotti”.