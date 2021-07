Pastificio Garofalo punta sul verde: 25 mln da Intesa San Paolo per lo sviluppo sostenibile dell’azienda

“Intesa Sanpaolo e il Pastificio Lucio Garofalo, storico pastificio fondato a Gragnano nel 1789, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare di 25 milioni di euro finalizzato al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità”.E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Istituto bancari, nella quale si precisa che “l’operazione, strutturata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, consiste in una linea di credito della durata di 6 anni con tasso d’interesse fisso e si caratterizza per un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici target in ambito ESG (Environmental, Social, Governance)”.

Il finanziamento consente al Pastificio Lucio Garofalo “di poter contare su una liquidità a supporto del Piano di Investimenti e conferma il costante impegno della società nell’introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder. Gli obiettivi ESG legati all’operazione, infatti, prevedono da un lato una significativa riduzione sia dei consumi energetici, sia delle emissioni e dei materiali che vengono utilizzati, dall’altro una gestione virtuosa dei rifiuti”.

“L’operazione con un’eccellenza italiana come Pastificio Garofalo dimostra che il settore del food è sempre più attento agli impatti della propria attività e produzione sul territorio in cui opera e più in generale sull’ambiente” dichiara Bruno Pacini, Responsabile Industry Food & Beverage and Distribution della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Il Gruppo conferma, così, il proprio impegno nel supportare la trasformazione Esg del Paese, sostenendo le imprese che ambiscono a migliorare il profilo di sostenibilità”.

“Facendo fede ai nostri princìpi di qualità, innovazione, trasparenza e passione, vogliamo rispondere con gesti concreti alle richieste dei nostri consumatori sempre più consapevoli e attenti a ciò che portano in tavola – commenta Massimo Menna, Amministratore delegato del Pastificio Garofalo. Vogliamo essere un’azienda sempre più attenta alla sostenibilità e quindi dobbiamo tenere in considerazione i principali trend sociali e ambientali che attraversano il nostro settore per mitigarne gli effetti negativi e massimizzare gli impatti positivi delle nostre azioni e siamo felici di poter contare sul supporto e sullo stimolo di Intesa Sanpaolo in questo percorso”.