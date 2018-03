Pastificio Di Martino rinnova il suo sostegno a Leguminosa

Anche quest’anno Pastificio Di Martino è main sponsor di Leguminosa, il progetto di Slow Food Campania in programma a Napoli, in Piazza Dante, da venerdì 9 a domenica 11 marzo, dalle ore 10.00 alle 19.00. L’azienda, infatti, da sempre vicina alla filosofia slow e per questo Sostenitore Ufficiale di Slow Food Italia, crede fortemente nel potenziale dei legumi come cibo del futuro, immaginandoli come soluzione gustosa, salutare e sostenibile, rappresentativa della cultura gastronomica napoletana.

Questi i temi messi in pratica all’interno dello stand Di Martino, che ha destinato alla manifestazione numerose interessanti iniziative. Oltre alla consueta vendita di confezioni di pasta e divertenti gadget a tema, ogni giorno l’Osteria della Pasta proporrà gustose ricette vegetariane e non a base di legumi e Pasta di Gragnano IGP, alternandole di volta in volta. Contenitore d’eccezione, la coloratissima box a edizione limitata disegnata da Dolce&Gabbana, che presenterà nel design anche un rimando a Leguminosa 2018. I legumi utilizzati nel menù provengono principalmente da produttori di Presidio, con lo scopo di dare voce anche alle realtà più piccole e meno conosciute. Si ringraziano per questo: Michele Ferrante per i suoi fagioli di Controne, l’azienda Belisario per quelli di Sarconi, Filippo Calafato per le lenticchie di Villalba, Francesco D’Innella per i ceci neri della Murgia, e l’azienda Alma Seges per i ceci di Cicerale.

Al fianco del Pastificio Di Martino, come sempre, la Condotta Slow Food Monti Lattari, che attraverso i suoi laboratori solleticherà la creatività dei partecipanti raccontando dell’importanza del piatto unico per un’alimentazione corretta e completa. Gli orari: dalle 9.30 alle 11.00, e dalle 15.30 alle 18.00.

Sabato, invece, a partire dalle 17.30 si terrà un goloso workshop di cucina a cura di Pierpaolo Giorgio, chef resident del Sea Front Pasta Bar, lo spazio interamente dedicato al mondo della pasta Di Martino, sito a Napoli, in Piazza Municipio 1. E proprio al Sea Front, durante i giorni della manifestazione, sarà possibile ordinare il Menu Leguminosa, in cui saranno protagonisti due piatti a base di lenticchie e fagioli.

Leguminosa è anche l’occasione per presentare il libro Pasta, le forme del grano, a cura di Slow Food Editore e con la collaborazione di Pastificio Di Martino, che sarà possibile trovare in vendita presso lo stand e gli store dell’azienda. La presentazione del libro si terrà ufficialmente presso Casa Slow Food in Piazza Dante sabato 10 marzo alle 12.30.

Per portare avanti il progetto anche dopo la manifestazione, infine, in primavera il pastificio, in collaborazione con i piccoli produttori aderenti a Leguminosa, collocherà nei propri punti vendita espositori dedicati, con il proposito di diffondere la cultura del corretto abbinamento tra formato di pasta e legumi. Con lo stesso scopo, una serie di cene verranno organizzate all’interno del Sea Front Pasta Bar nelle prossime settimane, in cui verrà data ai produttori locali l’opportunità di raccontare al meglio il proprio prodotto.

Un programma intenso, quindi, per celebrare con gioia uno dei matrimoni più riusciti della cucina napoletana, quello tra pasta e legumi.