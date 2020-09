Pastificio Rummo nuovo top sponsor del Benevento Calcio

Due eccellenze territoriali pronte a rappresentare l’orgoglio sannita. Può riassumersi così la partnership tra il Benevento Calcio, squadra neopromossa nella massima serie del campionato italiano di calcio, e il Pastificio Rummo, che sarà il nuovo top sponsor degli “stregoni” giallorossi. Il logo Rummo sarà così presente sul retro delle maglie della squadra per tutto il campionato, nei passaggi pubblicitari e negli spazi di visibilità presso lo stadio comunale Ciro Vigorito.

“Siamo orgogliosi di vedere i calciatori del Benevento vestire la nuova maglia con il nostro logo, testimonianza della nostra vicinanza non solo al club calcistico, ma anche e soprattutto alle eccellenze del nostro territorio – ha affermato Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato del Pastificio Rummo -. La presenza della squadra sannita in Serie A, dopo aver vinto il campionato cadetto, è motivo di soddisfazione di tutti i cittadini, noi compresi: sostenere concretamente questa bellissima realtà è stato per noi naturale”. Per Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio, “per la società è un onore di mostrare sulla storica maglietta del Benevento Calcio il logo del Pastificio Rummo, che rappresenta una delle più importanti aziende del nostro territorio nel mondo. È un marchio che personalmente cercavo da tempo e sono oggi felice per essere riuscito a centrare l’obiettivo. Speriamo ora di abbinare alla ben conosciuta qualità dei prodotti del Pastificio Rummo quella dei nostri giocatori che si riaffacciano dopo due anni nel massimo campionato di calcio”.