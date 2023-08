Patente nautica per tutte le barche, petizione promossa da Assomare

Obbligo di patente nautica per la conduzione di tutte le imbarcazioni: è questa la richiesta lanciata da Assomare Italia, aderente alla Fenailp Turismo, e dal suo presidente, Davide Michele Di Stefano. Si tratta di una raccolta firme per chiedere al ministero dei Trasporti l’obbligo di patente per la conduzione di tutti i natanti, anche per quelli che attualmente possono essere condotti senza. “Troppi – rileva la sigla – gli incidenti che si verificano per l’approssimazione e la non conoscenza delle regole per chi si pone alla guida di piccole imbarcazioni e che trasformano le gite domenicali in vere e proprie tragedie. La dimensione e la potenza dei motori non possono prescindere dalle conoscenze di base per la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare, e delle norme per la navigazione costiera e le manovre di emergenza. Le aziende di noleggio devono poter pretendere, a tutela della pubblica incolumità e anche dei propri beni, il possesso della patente di guida”. “L’ennesimo, drammatico, incidente ci induce, questa volta, ad agire concretamente – dichiara Di Stefano – senza giudizi, preconcetti o supponenza, riteniamo che la misura sia colma. Ho la patente nautica da 30 anni e nonostante il tempo passato, ricordo perfettamente la manovra ‘uomo in mare’ che nell’evento di Cetara probabilmente avrebbe potuto evitare quello che è successo, ma che sarà accertato dalle autorità competenti. Invito tutti a firmare la petizione lanciata da Assomare sul sito change.org”. “La Fenailp Turismo – aggiunge il presidente Marco Sansiviero – è al fianco di Assomare e del presidente Di Stefano. È una iniziativa che tutta la nostra Federazione appoggia in pieno e che divulgheremo in maniera capillare presso le nostre strutture associate. La tragica fine di una giovane vita deve avere almeno un significato: che sia l’ultima”.