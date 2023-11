RIMINI (ITALPRESS) – “Acciona è presente in modo massiccio a Ecomondo per dare il supporto alla divisione con cui siamo presenti da 20 anni in Italia, Agua, che si occupa del servizio idrico integrato e del miglioramento di tutte le tecnologie, compresa la dissalazione”. A dirlo Luigi Patimo, Country Manager Acciona Italia, presente alla 26^ edizione di Ecomondo a Rimini.

